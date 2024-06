La insólita reacción en una pizzería en Buenos Aires al entrar dos policías para ir al baño (VIDEO)

Los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden a las afueras del Congreso en Buenos Aires durante el debate en el Senado del proyecto de la Ley Bases provocaron una tensa situación en el interior de una pizzería aledaña: dos mujeres policías quisieron entrar para ir al baño y fueron echadas a empujones.

El episodio fue grabado por un testigo en un video y viralizado en redes y medios. Las imágenes muestran cómo las oficiales, sin casco, son arrinconadas en la puerta de acceso en medio de empujones, gritos e insultos hasta que otros policías acuden a su rescate.

"La Americana":Por lo que sucedió en una pizzería ubicada en las inmediaciones del Congreso pic.twitter.com/soBPygc7Nu — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 12, 2024

Durante el forcejeo, el vidrio de la puerta se rompió.

"Intervino el encargado y se paró todo", comentó a La Nación Alejandro, que trabaja en el establecimiento desde hace 40 años.

Asimismo, explicó que "discusiones y ese tipo de cosas pasan siempre en todas las manifestaciones". "No cerramos nunca y estamos acostumbrados a esto, pero no con esta violencia. Nunca quisieron expulsar a un policía ni nada dentro del local. No pasó nunca", aseveró.

La iniciativa que impulsa el Gobierno de Javier Milei con el objetivo de profundizar el ajuste y desregular la economía está generando un gran malestar en buena parte de la sociedad argentina.

Tras más de 12 horas de debate, el texto, estratégico para el gobierno del presidente libertario, fue aprobado el miércoles en medio de una fuerte represión policial contra los manifestantes.

Ahora deberá pasar para su ratificación o rechazo en la Cámara de Diputados.