Milei viajará a China y se reunirá con Xi Jinping

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará a China para reunirse con su par chino, Xi Jinping, luego de la renovación del 'swap' de monedas por 5.000 millones de dólares hasta 2026.

Según confirmaron fuentes del Gobierno argentino al diario Ámbito, la fecha del encuentro aún no ha sido definida.

Este miércoles, los bancos centrales de China y Argentina renovaron "la totalidad del tramo activado del 'swap'" (canje) de monedas por el orden de los 5.000 millones de dólares durante los próximos 12 meses, aunque los montos disminuirán "gradualmente" y el acuerdo "se desactivará por completo a mediados de 2026", informó el Banco Central de Argentina.

El viaje de Milei a China sería el primero de su gestión, y podría resultar incómodo para el líder libertario por sus declaraciones contra el Gobierno del país asiático, al que cuestionó desde la campaña electoral tildándolo de "comunista".

"No solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista", dijo en septiembre de 2023 el entonces candidato de La Libertad Avanza.

En abril pasado, la canciller argentina, Diana Mondino, viajó a China con una agenda centrada en la búsqueda de nuevos inversionistas. Sin embargo, su estancia no estuvo exenta de tensiones, pues declaró a la prensa que "los chinos son todos iguales".