Otro escándalo en el Ministerio de Capital Humano de Argentina por contrataciones irregulares

La Justicia de Argentina investiga varias denuncias contra el Ministerio de Capital Humano por presuntas contrataciones irregulares a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), informa Página/12.

Tres presentaciones señalan que desde diciembre de 2023, apenas asumido el Gobierno de Javier Milei, se dispuso en la cartera un esquema de contratación de personal utilizado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, por medio de la OEI, que se habría utilizado para pagarles a quienes no tenían designación oficial, para sobresueldos y para sacar una diferencia y cambiarla por dólares, indica el medio.

El responsable apuntado es Federico Fernández, director administrativo del área, quien recibía facturaciones de al menos 18 personas que conocía de su paso como jugador de rugby en el colegio La Salle de Buenos Aires.

Dichos allegados emitieron facturas de entre 600.000 y 1.400.000 pesos (entre 665 y 1.551 dólares) pese a no cumplir ninguna función en el ministerio.

Según reporta La Nación, el fiscal federal que investiga la causa, Ramiro González, requirió al ministerio de manera urgente que le informe el monto total de lo pagado por la OEI y la lista total de personas contratadas.

Los convenios entre el organismo de cooperación multilateral y el Estado argentino llevan tiempo de vigencia y suelen estar destinados a proyectos en educación, cultura y ciencia, entre otros ámbitos. Pero en este caso los fondos habrían sido desviados de su finalidad.

Más problemas para Pettovello

El Ministerio de Capital Humano enfrenta otro escándalo por el acopio de unas 5.000 toneladas de alimentos que estaban destinados a comedores comunitarios en un momento de creciente demanda por el aumento de la pobreza en el país.

Por ese hecho ya fue despedido Pablo de la Torre, el exfuncionario a cargo de la Secretaría de Familia y Niñez.

Sectores sociales, políticos y eclesiásticos han reclamado también la renuncia de la ministra Pettovello, pero el presidente Milei y otros funcionarios la ratificaron en su puesto.

El jefe del Ejecutivo dijo que es "la mejor ministra de la historia". No obstante, el reciente viaje de Milei a Italia para participar en la cumbre del G7 reavivó rumores de inminentes cambios de Gabinete, no solo por Pettovello sino también por la canciller Diana Mondino, quien curiosamente no formó parte de la comitiva que viajó a Roma.