Protestas en varias ciudades de Brasil contra la ley que iguala el aborto con el homicidio (VIDEO)

Multitudinarias protestas en contra del proyecto de ley que busca equiparar el aborto después de las 22 semanas de gestación con el homicidio se realizaron este jueves en diferentes ciudades de Brasil.

Los manifestantes portaban pancartas y carteles con eslóganes como "Por la lucha de todas las mujeres", "No al proyecto de ley sobre violación" o "Una niña no es madre y un violador no es padre", entre otros.

🇧🇷💥 Protestas en varias ciudades de Brasil contra la penalización del aborto como homicidio pic.twitter.com/tMXK1p2LKx — Sepa Más (@Sepa_mass) June 14, 2024

Los actos de protesta fueron convocados por el Frente Nacional Contra la Criminalización de la Mujer y por la Legalización del Aborto.

En ese marco, Rebeca Mendes, abogada y directora ejecutiva del Projeto Vivas, organización que trabaja con mujeres que necesitan acceso al aborto legal, subrayó que "este proyecto de ley es completamente inconstitucional, ya que pone en riesgo a millones de niñas que se verán obligadas a ser madres de los hijos de sus violadores y de mujeres que se verán obligadas a llevar un embarazo como víctimas de violencia sexual".

🇧🇷 Esta semana se registraron protestas en São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y otras cuatro capitales brasileñas en rechazo al Proyecto de Ley 1904, que busca penalizar el aborto como homicidio pic.twitter.com/vh3EuYswZV — Sepa Más (@Sepa_mass) June 14, 2024

Sus palabras fueron apoyadas por Ruhama Pessoa, miembro del Movimiento de Mujeres Olga Benário, quien afirmó que se trata de "un proyecto de ley que surge como una forma de criminalizar a la víctima". "Mientras el violador puede quedar impune, la víctima se verá obligada a sufrir los frutos de la violencia", indicó Pessoa.

¿En qué consiste el proyecto de ley?

Previamente, se dio a conocer que los diputados brasileños debatirán con carácter de urgencia la propuesta formulada por el partido del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro para equiparar el aborto después de las 22 semanas de gestación con el homicidio.

Con la mayoría conservadora de la cámara baja, los legisladores acordaron acelerar la tramitación del proyecto de ley, que busca reformar el Código Penal para establecer penas de cárcel de entre 6 y 20 años, incluso en casos de embarazo resultante de una violación.

Las penas equiparan el aborto a un "homicidio simple", según el texto presentado ante la Cámara de Diputados. El régimen de urgencia significa que la propuesta del diputado Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal (PL), no necesita ser debatida por comisiones y pasa directamente al Plenario.

Actualmente, en Brasil el aborto solo es legal en casos de violación, riesgo de muerte para la madre o anencefalia del feto, sin límite temporal, pero los partidos más conservadores y las influyentes iglesias evangelistas están presionando para endurecer las condiciones.