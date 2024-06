La desconcertante respuesta de Tim Cook sobre uno de los productos peor diseñados de Apple

Tim Cook sorprendió con sus palabras sobre el controvertido y muy criticado Magic Mouse, el ratón de Apple, considerado por muchos como el de peor diseño y ergonomía del mercado. El director ejecutivo del gigante tecnológico se refirió al dispositivo durante una entrevista exclusiva esta semana con el famoso 'youtuber' especializado en tecnología, Marques Brownlee.

Durante la conversación, Brownlee le otorgó la tarea de clasificar al Magic Mouse dentro de una lista de los cinco productos más destacados de Apple de todos los tiempos. Cook se llevó la mano a la barbilla, hizo una pausa y luego de un prolongado "hum" —quizás en señal de duda o confusión—, y posteriormente calificó la llegada del ratón, que incursionó en el catálogo de la empresa en el 2009, como un "momento increíble".

"La gente no piensa en él [en el Magic Mouse] al mismo nivel que el MacBook Air o el iPad o algún otro producto que quieras nombrar, probablemente, pero lograr resolver bien la parte ergonómica fue clave", comentó Cook. La respuesta pareció desconcertar a Brownlee, quien, a juzgar por su rostro, parecía no creer que el informático se refería al ratón en cuestión, que ciertamente no es célebre por su comodidad.

Just gonna immortalize this here forever pic.twitter.com/OWHznWhMCR — Marques Brownlee (@MKBHD) June 12, 2024

Expertos y usuarios consideran al Magic Mouse como el producto peor diseñado de Apple. Su forma plana hace que sea incómodo, molesto e incluso llegue a lastimar la mano. Además, no es nada funcional, ya que su puerto de carga está ubicado en la base. De este modo, para cargarlo es necesario conectar un cable perpendicularmente, que impide que pueda ser usado durante el proceso. A esta situación se suma su puerto 'Lightning', que resulta un inconveniente, porque la mayoría de periféricos de Apple ahora cuentan con uno 'Type-C'.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!