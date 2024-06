Trump sobre los ovnis: "Pilotos apuestos como Tom Cruise me hablaron de objetos 4 veces más rápidos que sus aviones"

El expresidente estadounidense Donald Trump ha revelado su posición sobre la existencia de ovnis durante una entrevista en el pódcast 'Impaulsive', de la personalidad de las redes sociales Logan Paul, publicada este jueves.

Aunque el republicano de 78 años reconoció que "podría haber" vida extraterrestre en el universo, afirmó que no estaba convencido de ello. "¿Soy un creyente? No, probablemente no puedo decir que lo sea", comentó. "Pero me he reunido con gente seria que dice que hay cosas realmente extrañas que ven volando por ahí", agregó.

El exmandatario describió su reunión con pilotos militares que tuvieron extraños encuentros con fenómenos anómalos no identificados (FANI), como son denominados en EE.UU.

"Me reuní con pilotos, como el apuesto Tom Cruise, pero más altos. Personas guapas y perfectas. 'Señor, había algo que tenía forma redonda y que iba cuatro veces más rápido que mi avión de combate', recordó Trump que le dijeron. "Y miré a estos tipos y lo decían en serio".

Trump también bromeó diciendo que le preocupan más los "aliens ilegales", nombre despectivo con el que se conoce a los inmigrantes indocumentados, que los extraterrestres. "Hay otros alienígenas ilegales por ahí, pero estos son los que vienen a través de la frontera, tenemos un montón de esos", comentó.

En abril de 2020, durante el último año de la Administración Trump, el Pentágono publicó una serie de videos de pilotos militares que se encontraron con varios FANI. Las grabaciones fueron publicadas para "aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o si hay algo más en los videos", aseguraron los militares.