El Pentágono comenta la propuesta de paz de Rusia

"Creo que ese es exactamente el tipo de comportamiento que no queremos ver", aseguró el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd J. Austin.

El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd J. Austin, se refirió este viernes a la propuesta ofrecida por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para iniciar negociaciones de paz con Ucrania. En su opinión, el mandatario "no está en condiciones" de dictar a Kiev condiciones para el cese de hostilidades, recoge la agencia de noticias AFP.

"Creo que ese es exactamente el tipo de comportamiento que no queremos ver. No queremos ver al líder de un país despertarse un día y decidir que quiere levantar fronteras y anexionarse el territorio de su vecino. Ese no es el mundo en el que ninguno de nosotros quisiera vivir", afirmó en diálogo con la prensa tras una reunión de los ministros de Defensa de la OTAN.

