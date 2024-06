Zelenski tacha de "ultimátum" la propuesta de paz de Putin

La propuesta ofrecida por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para iniciar negociaciones de paz con Ucrania es en realidad un "ultimátum", declaró este viernes el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, en una entrevista a Sky TG24.

"¿Qué puedo decir? Estos mensajes son ultimátums, no son diferentes de otros ultimátums que ha hecho antes", afirmó. "Quiere que le demos una parte de nuestros territorios ocupados, pero también quiere los no ocupados. Habla de regiones de nuestro país, y no se detendrá. No habrá un conflicto congelado", añadió.

El mandatario ruso anunció este viernes las condiciones que "permitirán realmente poner fin a la guerra en Ucrania", subrayando que tan pronto como Kiev las acepte, Moscú estará dispuesta a negociar inmediatamente, sin demora. Subrayó que, si Occidente y Kiev rechazan de nuevo la propuesta "de paz concreta y real" de Moscú, en última instancia será responsabilidad suya el derramamiento de sangre.

Entre las condiciones propuestas figuran: "la neutralidad, la no alineación, la desnuclearización de Ucrania, así como su desmilitarización y desnazificación"; el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales, es decir, Crimea, Sebastopol, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las provincias de Zaporozhie y Jersón deben ser reconocidos como sujetos de Rusia; así como la cancelación de todas las sanciones occidentales.

Por su parte, tanto Washington como la OTAN también han revelado anteriormente su postura sobre el asunto. Así, el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd J. Austin, dijo que el mandatario ruso "no está en condiciones" de dictar a Kiev las condiciones para el cese de hostilidades.

Según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la propuesta expresada por Putin implicaría "lograr sus objetivos de guerra".