Putin: casi 700.000 militares rusos participan en la operación militar especial en Ucrania

La semana pasada, el mandatario ruso subrayó que no hay necesidad alguna de llevar a cabo una nueva ola de movilización en el país.

Casi 700.000 militares rusos se encuentran en la zona de la operación militar especial en Ucrania, declaró este viernes el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

El mandatario ruso hizo esta declaración durante una reunión con los participantes del programa gubernamental 'Hora de héroes', dedicado a la ayuda al desarrollo profesional de los combatientes en la operación. "El programa 'Hora de héroes' [incluye a] 80 personas, y tenemos casi 700.000 personas en la zona de la operación militar especial", dijo.

La semana pasada, subrayó que no hay necesidad alguna de llevar a cabo una nueva ola de movilización en Rusia. "Estamos siguiendo una táctica diferente, estamos expulsando al enemigo de los territorios que deberían estar bajo nuestro control. En este sentido, no tenemos necesidad de recurrir a la movilización, no pensamos hacerlo", declaró.

Según Putin, en el marco de la movilización anterior fueron reclutadas 300.000 personas, pero el año pasado más de 300.000 hombres firmaron voluntariamente contratos con el Ejército ruso. Desde primeros de año, los voluntarios ascienden a más de 160.000, indicó.