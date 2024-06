Descubren un nuevo fallo técnico en aviones de Boeing

Se trata de aeronaves 787 Dreamliner, que aún no han sido entregadas.

Boeing ha iniciado una inspección de calidad de algunos aviones 787 Dreamliner no entregados, tras descubrir que cientos de piezas de fijación estaban mal instaladas en los fuselajes de algunos aviones, según informó Reuters, citando a dos fuentes familiarizadas con la situación.

"Nuestro equipo del 787 está comprobando las fijaciones de la zona lateral del fuselaje de algunos aviones 787 Dreamliner no entregados para asegurarse de que cumplen nuestras especificaciones de ingeniería. La flota en servicio puede seguir operando con seguridad", aseguró un portavoz de la empresa.

Según las fuentes, el problema tiene que ver con el "ajuste" incorrecto de más de 900 elementos de fijación en cada uno de los aviones inspeccionados en una planta de la empresa. Estas fijaciones estaban distribuidas por igual entre ambos lados de la parte central del avión, pero se ajustaron en el lado equivocado, utilizando una tuerca no adecuada.

Al mismo tiempo, las fuentes afirman que la instalación incorrecta de los elementos no supone una amenaza para la seguridad de los vuelos, pero Boeing está trabajando para entender qué causó el problema y decidirá si es necesario realizar algún reajuste una vez finalizada la investigación.

"Una bomba de tiempo"

A principios de este mes, un denunciante de Boeing, quien trabajó más de una década como inspector en el fabricante de aeroestructuras Spirit Aerosystems —principal proveedor de la multinacional estadounidense— afirmó que los aviones la compañía aeroespacial son "una bomba de tiempo".

En declaraciones a New York Post, aseguró que encontraba cientos de defectos en la línea de producción cuando empezó a trabajar en Spirit Aerosystems en el 2010. Asimismo, indicó que sus jefes le presionaban para que evitara escribir en los informes sobre los defectos descubiertos para no retrasar las entregas de las piezas a Boeing. "Siempre decían que no tenían tiempo para corregir los errores", apuntó.