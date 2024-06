NYT filtra el proyecto de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania debatido en 2022

The New York Times publicó este sábado el proyecto de acuerdo de paz que Rusia y Ucrania debatieron en 2022 en Estambul y no lograron firmar.

La última versión del documento data del 15 de abril de 2022. "Los documentos fueron proporcionados por fuentes ucranianas, rusas y europeas, y confirmados como auténticos por participantes en las conversaciones y otras personas cercanas a ellos", reza el artículo del diario estadounidense.

El borrador señala que el Reino Unido, China, Rusia, EE.UU. y Francia debían actuar como garantes de "la seguridad de Ucrania como Estado neutral", mientras que Moscú propuso para este papel también a Bielorrusia. Kiev sugirió agregar en la lista a Turquía.

De acuerdo con el documento; Kiev se comprometía a:

No participar en "conflictos armados en el lado de un Estado garante y/o de cualquier tercer Estado".

No adherirse a uniones militares y no alcanzar acuerdos militares que contradigan su estatus neutral.

No permitir el despliegue de armas y tropas extranjeras en su territorio.

No permitir la creación de bases y otras infraestructuras militares extranjeras en su territorio.

No celebrar ejercicios militares con tropas extranjeras en su territorio sin la aprobación de Estados garantes, mientras que Moscú insistía en que todos los países garantes debían aprobar las maniobras.

No entrenar a sus tropas para usar armas nucleares y no autorizar el despliegue de armas nucleares en su territorio.

Además, el proyecto de pacto establecía "un número máximo de personal, armas y equipo militar de Ucrania". Este número se precisa en el anexo del documento. No obstante, ambos bandos tenían posturas divergentes al respecto. Así, Rusia insistía en que las Fuerzas Armadas ucranianas deben tener 85.000 militares como máximo, mientras que Kiev quería tener hasta 250.000 soldados. Moscú y Kiev tenían también posturas diferentes en lo que se refería a tanques, lanzacohetes múltiples y morteros, entre otras armas.

En respuesta, los Estados garantes prometían, entre otros puntos:

Respetar la soberanía de Ucrania.

No interferir en los asuntos internos de Ucrania.

No emplear la fuerza contra Ucrania.

No desplegar sus armas y tropas y no crear bases militares en territorio ucraniano.

Ambos lados acordaron que las disposiciones no se debían aplicar a Crimea y The New York Times detalla que este punto establecía que la península quedaba bajo el control ruso pero sin que Ucrania lo reconociera.

El acuerdo incluye también las disposiciones sobre la declaración del idioma ruso como oficial en Ucrania, junto con el ucraniano, y la prohibición del nazismo y el fascismo en Ucrania, pero se precisa que Kiev "se niega a abordar" estos puntos.

Putin ya mostró el borrador

El proyecto confirma las declaraciones de la parte rusa, que en repetidas ocasiones ha revelado puntos del pacto ya acordados con Ucrania. Cabe recordar que en junio del año pasado el presidente ruso, Vladímir Putin, incluso mostró el borrador del acuerdo y es precisamente el documento publicado por The New York Times.

"Se llama así: Tratado de Neutralidad Permanente y Garantías de Seguridad para Ucrania. Precisamente sobre garantías. 18 artículos", afirmó en aquel entonces el líder ruso.

❗️ Putin muestra el acuerdo que Kiev firmó y violóSegún el mandatario, el documento de Estambul sobre Ucrania estaba rubricado, lo tenía todo, hasta el número de tropas, equipo, personal. "Lo echaron todo por tierra", comentó. pic.twitter.com/AfuBHrOAt8 — Sepa Más (@Sepa_mass) June 17, 2023

"Además, también tiene un anexo. (Las cláusulas) también se refieren a las Fuerzas Armadas, a otras cosas. Todo está detallado, hasta las unidades de equipo de combate y el personal de las Fuerzas Armadas. Este es el documento", comentó Putin, añadiendo que había sido rubricado por la delegación ucraniana.

"Pero después de que hubiéramos retirado nuestras tropas de [la región de] Kiev como prometimos, las autoridades de Kiev y sus amos lo tiraron a la papelera de la historia", subrayó.

Las condiciones de Rusia

Este viernes, el mandatario ruso anunció las condiciones que "permitirán realmente poner fin a la guerra en Ucrania", subrayando que tan pronto como Kiev las acepte, Moscú estará dispuesta a negociar inmediatamente, sin demora.

Las exigencias en cuestión también se hacen eco del proyecto de acuerdo difundido.

Entre las condiciones propuestas figuran: "la neutralidad, la no alineación, la desnuclearización de Ucrania, así como su desmilitarización y desnazificación"; el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales, es decir, Crimea, Sebastopol, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las provincias de Zaporozhie y Jersón deben ser reconocidos como sujetos de Rusia; así como la cancelación de todas las sanciones occidentales.

Boris Johnson impidió a Ucrania un acuerdo de paz

En febrero, Putin, declaró que las negociaciones que Moscú y Kiev entablaron poco después del inicio del operativo militar ruso en febrero de 2022 "llegaron a un nivel muy alto" en cuanto al acuerdo sobre las posiciones de ambas partes y "estaban casi terminadas". "Pero, después de que retiráramos las tropas de Kiev, […] Ucrania desechó todos estos acuerdos y tuvo en cuenta las instrucciones de los países occidentales —países europeos y Estados Unidos— de luchar contra Rusia hasta el final", destacó Putin.

David Arajámia, negociador ucraniano, ha reconocido que la negativa de Kiev a admitir un estatus de neutralidad para Ucrania, así como la presión de Boris Johnson, llevaron a Ucrania a retirarse de las negociaciones de paz con Rusia en 2022. pic.twitter.com/oYDIVtlk4E — Sepa Más (@Sepa_mass) November 24, 2023

David Arajamia, uno de los negociadores ucranianos que participó en las conversaciones de paz con Rusia, reveló en noviembre del año pasado que el rechazo por Kiev de un estatus de neutralidad para Ucrania que le impidiera unirse a la OTAN, así como la presión del entonces primer ministro británico, Boris Johnson, fueron los factores que obligaron a la parte ucraniana a retirarse del proceso de paz. "Además, cuando volvimos de Estambul, Boris Johnson vino a Kiev y dijo que no firmaríamos nada con ellos en absoluto. Y que 'vamos a la guerra'", recordó.

Por su parte, otro miembro de la entonces delegación ucraniana, el diplomático Alexánder Chaly, declaró que Moscú y Kiev estaban "muy cerca" de llegar a un acuerdo en abril de 2022. "Estábamos muy cerca a mediados de abril, a finales de abril, para finalizar nuestra guerra con algún acuerdo pacífico. Por algunas razones [el acuerdo] se pospuso", dijo a finales de diciembre del año pasado. De acuerdo con sus palabras, Putin "trató de hacer todo lo posible para concluir un acuerdo con Ucrania".