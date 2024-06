"La conferencia de paz en Suiza es un alinderamiento con la guerra": Petro cancela su visita a la cumbre sobre Ucrania

Subrayó que Colombia está dispuesta a participar en conferencias que "se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado que decidió suspender su visita a la llamada 'cumbre de paz de Ucrania', que tendrá lugar en Suiza los días 15 y 16 de junio.

Señalando que la conferencia es "básicamente un alinderamiento al lado de la guerra" y Bogotá "no está de acuerdo con eso", Petro declaró: "He decidido suspender mi visita y la invitación a la conferencia en Suiza porque América Latina no quiere más guerra, lo que quiere es la construcción de la paz lo más pronto posible".

🔴El Presidente @PetroGustavo ha decidido suspender su visita e invitación a la "Conferencia de Paz" en Suiza: "lo que hemos encontrado en la conferencia es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra y nosotros no estamos de acuerdo con eso; América Latina no quiere más… pic.twitter.com/M3LFw1KLJ9 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 15, 2024

Subrayó que su país está dispuesto a participar en conferencias que "se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra". "No estamos con la guerra, estamos con la paz", manifestó.

Así, Colombia se unió a muchos otros Estados que rechazaron participar en la cumbre, que busca impulsar la llamada 'fórmula de paz ucraniana'. Inicialmente, la parte suiza envió unas 160 invitaciones, pero ahora se calcula que asistirán 100 delegaciones, entre ellas 57 jefes de Estado y de Gobierno.

China y muchos países importantes del Sur Global, como Brasil y México, se negaron a participar en la cumbre, afirmando que no tiene sentido discutir la posibilidad de poner fin al conflicto sin Rusia.

Cabe señalar que este viernes, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció las condiciones que "permitirán realmente poner fin a la guerra en Ucrania", subrayando que tan pronto como Kiev las acepte, Moscú estará dispuesta a negociar inmediatamente. Por su parte, las autoridades del régimen de Kiev rechazaron la propuesta.