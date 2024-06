Bill Gates construirá la primera "instalación nuclear más avanzada del mundo"

Bill Gates anunció este lunes el inicio de la construcción la primera planta con el primer reactor nuclear de próxima generación en EE.UU., denominada 'Natrium'. Este proyecto conjunto de la empresa fundada por él en el 2008, TerraPower, y el Departamento de Energía, empleará un reactor de sodio que se espera esté funcionando para el 2030.

"He estado esperando este día durante casi 20 años: hoy iniciamos la construcción de la primera planta de Natrium en Kemmerer, Wyoming. Esta central nuclear de próxima generación es un gran paso hacia una energía segura, abundante y sin emisiones de carbono", escribió el magnate en X.

"La más avanzada del mundo"

En su blog personal, Gates Notes, el multimillonario expresó que se siente emocionado de "ver tanto crecimiento económico, porque Kemmerer pronto albergará la instalación nuclear más avanzada del mundo". También subrayó que, el inicio de las obras "constituye un gran hito para la economía local, la independencia energética de Estados Unidos y la lucha contra el cambio climático".

Gates asegura que el diseño de esta central es "mucho más seguro que cualquier planta existente" pues "las temperaturas son controladas por las leyes de la física en lugar de operadores humanos que pueden cometer errores". También ponderó que su cronograma de construcción es más corto y sería más pequeño y barato de operar con respecto a las centrales actuales. Asimismo, indicó que "proporcionaría energía confiable durante todo el día y la noche", lo que hace que sea un excelente soporte para las energías renovables como la fotovoltaica y la eólica.

El clima y no el dinero

"Si te importa el clima, hay muchos, muchos lugares en todo el mundo donde la energía nuclear tiene que funcionar", fueron las palabras de Gates durante una entrevista cerca del emplazamiento del proyecto, recoge The New York Times. "No estoy involucrado en TerraPower para ganar más dinero. Estoy involucrado en TerraPower porque necesitamos construir muchos de estos reactores", declaró la séptima persona más rica del mundo.

¿Por qué Kemmerer?

Según el medio, TerraPower decidió que un sitio cercano a la planta de carbón de Kemmerer era ideal para un nuevo reactor. La empresa podría reutilizar las líneas de transmisión de la planta de carbón y reciclar a sus trabajadores. Se estima que la planta nuclear emplearía a 250 personas y crearía 1.600 puestos de trabajo temporales en la construcción.

A su vez, el proyecto de TerraPower devuelve las esperanzas a los residentes de las ciudades cercanas cuya economía local ha dependido de una central eléctrica alimentada por carbón y la mina adyacente. Sin embargo, está previsto que esa planta cierre en el 2036. "Cuando hace unos años se hablaba de que estábamos perdiendo la mina de carbón y la planta de energía, esta no era una comunidad feliz", comentó Mary Crosby, residente de Kemmerer. El reactor "nos da una oportunidad", agregó.

Obstáculos

TerraPower presentó a inicios de año una solicitud a la Comisión Reguladora Nuclear para obtener un permiso para construir el reactor, pero su revisión llevará al menos 2 años. "Eso va a ser un desafío", señaló Adam Stein, director de una organización de investigación pronuclear. No obstante, la planta de TerraPower comenzará la construcción de los componentes principales, que no requieren de una aprobación regulatoria.

Un obstáculo mayor podría ser la adquisición de combustible, ya que hoy Rusia es el único proveedor de uranio enriquecido especializado y ha sido sancionada.