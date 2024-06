Despiden a maestra argentina por proyectar la película 'El efecto mariposa' a niños

En Argentina, una maestra de primaria fue despedida por exhibir a sus alumnos, menores de edad, la película 'El efecto mariposa', recomendada para mayores de 18 años, informó Diario Constitucional.

Según los documentos judiciales, eligió esta actividad en lugar de una clase de educación física a causa de las malas condiciones meteorológicas de ese día. Debido a su contenido, la cinta cuenta con las siguientes advertencias: "violencia, consumo de alcohol, consumo de tabaco, lenguaje malsonante y contenido sexual", por lo que "claramente resulta inadecuada para niños de 9 y 10 años".

La situación llegó rápidamente a oídos de los padres, que presentaron sus quejas y, como consecuencia, la docente fue despedida por "falta de criterio pedagógico".

Por su parte, la profesora impugnó sin éxito su despido argumentando que fue injustificado porque ella no era responsable de la elección del film. Sin embargo, el colegio precisó que la película no está dentro de las aprobadas para mostrar a los alumnos, por lo que no aparece dentro del catálogo disponible en la biblioteca.