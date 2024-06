La 'cumbre de paz' de Zelenski terminó, ¿y ahora qué?

El objetivo de la llamada 'cumbre de paz de Ucrania', a la que Rusia no fue invitada y que se celebró este fin de semana en Suiza, no fue alcanzado, expresó el politólogo y periodista ruso Georgui Bovt en un artículo publicado este lunes en BFM.ru.

"Si la conferencia suiza, como dijeron muchos representantes occidentales, pretendía ejercer presión informativa y psicológica sobre Moscú, este objetivo apenas se consiguió", destacó.

"Aunque la resolución final insta al 'diálogo entre todas las partes en conflicto', Rusia no se menciona específicamente en este párrafo", señaló el experto, agregando que "sería en vano esperar un texto favorable para la resolución de una conferencia en la que no solo Rusia no está representada, sino tampoco muchos de sus socios y aliados".

"No tiene sentido" sin Rusia

Sin embargo, indicó que una nueva idea figura ahora firmemente en la agenda internacional: la celebración de la próxima conferencia de paz sobre el conflicto ucraniano, en la que Rusia debe estar presente.

Según Bovt, "como se desprende de los discursos no solo de los representantes del Sur Global, sino también de varios países occidentales, una conferencia de este tipo no tiene sentido" sin la participación rusa. "Y ahora muchos de los socios de Moscú empezarán a persuadirla para que participe en dicha conferencia", subrayó.

"En consecuencia, la diplomacia rusa debería prepararse para participar en la próxima conferencia sobre Ucrania. Al mismo tiempo, tanto el orden del día como el estado de ánimo general de sus participantes no solo no coincidirán con la visión de Moscú sobre las condiciones para poner fin al conflicto, sino que diferirán bastante de esta visión", concluyó.

El periodista recordó que muchos representantes de Occidente se negaron a aceptar las condiciones de Rusia "al menos como punto de partida para las negociaciones". En concreto, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, expresó que las propuestas de Moscú no se basan en la Carta de la ONU y debe respetarse la integridad territorial de Ucrania.

Por otra parte, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, pidió entablar un diálogo con Moscú, reconociendo que "la verdadera paz en Ucrania no puede lograrse sin Rusia", mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se expresó de forma más tajante y reclamó "un abanico más amplio de países implicados en el proceso de paz".

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, declaró que las propuestas de paz del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre Ucrania son "un rayo de esperanza".