Chile sube el tono sobre construcción militar argentina que ocupa parte de su territorio

El presidente Gabriel Boric habló este lunes sobre la polémica construcción de una base militar argentina en la Patagonia, cuyos paneles solares ocupan parte del territorio chileno, y advirtió que, si Buenos Aires no los retira, lo hará Chile.

"Argentina instaló unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos una disculpa por parte de la cancillería argentina, pero […] con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades. Deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros", aseguró a la prensa desde Francia, último destino de su gira europea.

"O lo sacan ellos o lo sacamos nosotros": Boric zanja situación de base argentina en suelo chileno https://t.co/uHMUEGdvff — BioBioChile (@biobio) June 17, 2024

Boric explicó que conversó con su homólogo argentino, Javier Milei, y este le confirmó que "se lo iba a mandatar" a su ministra de Exteriores, Diana Mondino.

"Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto, si no, lo vamos a hacer nosotros", reiteró.

Fuentes del Gobierno de Milei confirmaron a la cadena argentina Todo Noticias (TN) que los paneles serán removidos "de manera inmediata cuando las condiciones meteorológicas lo permitan". Según la televisora, la Embajada argentina en Chile envió una nota al gobierno de Boric en la que reconoce que hubo un error en la instalación de esos dispositivos.

Excelente relación

El mandatario destacó que ambas naciones tienen "una excelente relación" e hizo hincapié en la importancia de "no hacer escaladas de declaraciones".

El Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1 fue inaugurado por la Armada argentina en la región de la Patagonia, justo en el límite de ambos países. Según el portal 24 horas, la instalaciones existen desde hace varios años, pero una nueva infraestructura presentó una ampliación con paneles solares que proporcionan electricidad y que invadieron unos tres metros el país vecino.

Por su parte, el ministro de Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, destacó que Boric "no se refirió a las intenciones que habría podido tener Argentina o la empresa que instaló los paneles que están efectivamente en territorio chileno".

"Lo que importa es básicamente que hay una instalación que está en territorio chileno y el presidente fue muy claro en el sentido de pedir su remoción inmediata, ya sea por parte de Argentina o, en caso que ello no sea posible, por parte nuestra", aclaró.

El canciller aseguró que "los canales diplomáticos están funcionando"."Argentina reconoció un error, expresó sus disculpas al respecto y ahora lo que falta es remover esa instalación que está en territorio chileno", manifestó.

