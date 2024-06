La razón por la que Colombia no asistió a la cumbre sobre Ucrania

El Gobierno de Colombia informó que decidió no asistir a la denominada 'cumbre de paz de Ucrania' tras conocer el texto de la declaración propuesta, que no logró un consenso final, y que no fue suscrito por 14 países que participaron en el evento.

En un comunicado publicado por la Cancillería se afirma que, a pesar de que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, no asistió al encuentro, su Administración "reitera su disposición de apoyar una solución dialogada que permita alcanzar la paz duradera lo más pronto posible". Asimismo, manifiesta que "ofrece su experiencia en la atención de asuntos humanitarios a las víctimas de este conflicto armado".

Horas antes, el presidente colombiano aseveró que declinaría la invitación la conferencia realizada en Suiza porque consideró que había un "alinderamiento al lado de la guerra" y su país "no está de acuerdo con eso".

La decisión tomada por Colombia de no hacer parte de la Cumbre por la paz en Ucrania llevada a cabo en Suiza, que buscaba una posible salida pacífica y negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania se produjo después que el país conociera el texto de la declaración propuesta y que… — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 17, 2024

En el texto, el Ministerio de Relaciones Exteriores asevera que la nación suramericana "hará parte de los escenarios necesarios que permitan una salida política a la guerra" y "hace un llamado a reconocer los principios del derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para todos y el respeto a los derechos humanos para las poblaciones tanto de Ucrania como de Rusia".

En el escrito se afirma que es "indispensable evitar mayores afectaciones a la seguridad alimentaria y energética mundial, evitar cualquier iniciativa sobre el uso de armas nucleares". A pesar de no haber asistido a la cita, este exhorto de Bogotá también se encuentra en la declaración final de la conferencia a la que Rusia no fue invitada.

"Es urgente parar las guerras que afectan en este momento al mundo, detener el asesinato de miles de personas y concentrar la acción en los problemas urgentes que enfrenta la humanidad como la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad, la pobreza y la desigualdad, entre otras", dice el comunicado.