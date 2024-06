"Falta de gusto": Alemania critica a Milei por sus arremetidas contra Sánchez

El portavoz del Gobierno de Alemania, Steffen Hebestreit, cuestionó los modales de Javier Milei, calificando de "falta de gusto" su andanada de insultos dirigidos al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que agravaron las relaciones diplomáticas entre las dos naciones.

"[Sánchez] encontró las palabras correctas y creo que las palabras del presidente argentino se valoran por sí mismas", afirmó Hebestreit en una rueda de prensa en Berlín en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

El vocero también explicó que el Gobierno federal alemán no se pronunció en su momento sobre los ataques verbales de Milei por normas éticas que rigen su política. "Este Gobierno no puede estar diciendo lo que segundas partes dicen de terceros", indicó. "De vez en cuando sí, pero en este caso no, porque fue tan claro y falta de gusto que no hace falta decir nada", agregó en referencia a los comentarios del mandatario argentino.

Milei llamó "corrupta" a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y se refirió al presidente del Gobierno español como "calaña de gente atornillada al poder". Negándose a retractarse públicamente, se reafirmó en sus palabras y prosiguió con insultos a Sánchez, calificándolo de "autoritario" y "cobarde" y diciendo que se escondía bajo las faldas de sus ministras.

Madrid retiró a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez. "España y Argentina son dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Entre Gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable", respondió en su momento Sánchez, recordando que "más allá de la ideología, está la educación y el patriotismo".