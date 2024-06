López Obrador responde a medida de EE.UU. contra la importación del aguacate mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este martes que la decisión del Gobierno de EE.UU. de suspender la importación de aguacate y mango mexicano, responde a una medida unilateral que además se da en medio del clima enrarecido por las elecciones estadounidenses.

"Ya se está viendo, ya se está buscando un acuerdo. Siempre hay estas medidas unilaterales, pero pues esas son sus políticas", expresó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

Entre tanto, López Obrador destacó que el aguacate mexicano que se exporta "se consume mucho en EE.UU". Por ello, dijo que espera que sobre esta situación "haya entendimiento", debido a que ambos países mantienen una "buena relación".

📌Sobre la suspensión a las importaciones de aguacate mexicano, López Obrador aseguró que ya se trabaja en un acuerdo con EU, pero relacionó el freno con las elecciones del país. https://t.co/B5JQfR8qEspic.twitter.com/yO9nVR52E5 — REFORMA (@Reforma) June 18, 2024

"Afortunadamente tenemos buenas relaciones y ahí los vamos convenciendo de que actúen de otra manera, pero lleva tiempo", expresó el presidente mexicano, quien resaltó que su administración, previamente, ha logrado "cambios importantes" en la forma de actuar de EE.UU.

Sin embargo, agregó que el contexto político actual "ahora se enrarece", debido a las elecciones presidenciales en EE.UU., donde republicanos y demócratas "están a todo lo que dan" con "las acusaciones de un lado y del otro".

"Allá, con todo respeto, se dan durísimo, nosotros nos quejamos de la guerra sucia, aquí, sí, porque esos modelos vienen de allá (...) pero eso no es nada en comparación con lo que sucede en EE.UU.", añadió López Obrador.

¿Por qué la suspensión?

La suspensión de la importación de aguacate y el mango mexicano a suelo estadounidense fue anunciada por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por su siglas en inglés), al alegar una "situación de seguridad" que habría perjudicado a sus trabajadores en territorio azteca.

La medida, según explicó el lunes el USDA a The New York Times (NYT), se mantendrá "hasta nuevo aviso", debido a las preocupaciones que tiene esa agencia sobre la seguridad de sus inspectores en México, motivo por el que decidieron suspender las inspecciones de ambas frutas. Sin embargo, los productos que ya habían sido autorizados, no se verán afectados.

Las inspecciones, añadió un vocero del USDA a través de un correo electrónico enviado al NYT, "permanecerán en pausa hasta que se revise la situación de seguridad y se establezcan protocolos y salvaguardas". Sin embargo, adelantó que ese organismo se ha comprometido a reanudar las inspecciones "lo antes posible".

Aunque el USDA no detalló el motivo real que provocó la medida, medios mexicanos informaron que dos inspectores de esa agencia habrían sido retenidos en un puesto de control comunitario por residentes de Michoacán, entidad afectada por la presencia de mafias del narco y de dónde salen la gran mayoría de aguacates para el consumo en EE.UU.

Según el medio citado, la Embajada de EE.UU. en México confirmó el lunes que los inspectores ya no estaban detenidos. Además, el presidente de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM), Julio Sahagún Calderón, informó, citado por la prensa local, que "la interrupción de las exportaciones de aguacate de Michoacán se debió a un incidente ajeno a la industria aguacatera".

Además, el líder gremial indicó que la APEAM trabaja "intensamente" con las autoridades mexicanas y de EE.UU. para reanudar la inspección de aguacates procedentes de Michoacán, una situación que ya cuenta con antecedentes parecidos y que se desarrolla en medio de la violencia generada por los cárteles de la droga.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!