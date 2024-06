La Casa Blanca, desconcertada por la afirmación de Netanyahu de que Biden retiene armas

EE.UU. quedó desconcertado por la acusación de Benjamín Netanyahu de que la Administración de Joe Biden está reteniendo armas destinadas para Israel. "Sinceramente, no sabemos de qué está hablando", declaró el martes al respecto la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en rueda de prensa.

Además de culpar a Washington de retener los suministros bélicos, el primer ministro israelí insinuó el mismo día en un breve video que la demora con los envíos estaba desacelerando la ofensiva del país hebreo en Rafa, en el sur de la Franja de Gaza.

"Es inconcebible que en los últimos meses la Administración [Biden] estuviera reteniendo armas y municiones a Israel", declaró Netanyahu, sin especificar a qué suministros en concreto se refería. "Dennos las herramientas y terminaremos el trabajo mucho más rápido", agregó.

Desde el inicio de la guerra de Israel contra Hamás, EE.UU. solo ha retenido un envío de armas, al tiempo que ha proporcionado suministros bélicos por valor de miles de millones de dólares. Se trata del envío que incluía 3.500 bombas para aviones de combate y que fue suspendido ante la creciente preocupación por los planes de Israel de llevar a cabo una operación terrestre en Rafa.

La vocera de la Casa Blanca indicó que más allá de un envío puesto en pausa "todo lo demás se está moviendo". "Hubo un envío concreto de municiones que quedó en pausa, y nos han oído hablar de ello muchas veces. Seguimos manteniendo conversaciones constructivas con los israelíes para la entrega de ese envío en particular y no tenemos ninguna actualización al respecto. No hay otras pausas o retenciones", aseguró.