"Estará tan bombeado": Trump sugiere que Biden tomará drogas para el debate presidencial

El presidente de EE.UU., Joe Biden, podría tomar algunas sustancias ilícitas para el primer debate presidencial programado para la próxima semana, sugirió este martes su rival republicano Donald Trump durante un mitin en el estado de Wisconsin.

"Estará tan bombeado, estará bombeado", afirmó Trump acerca del mandatario. El debate entre los dos políticos se celebrará el 27 de junio en el canal CNN.

El expresidente recordó el caso del descubrimiento de cocaína en la Casa Blanca e insinuó un posible consumo de estupefacientes por parte de Biden.

"Alguien no recogió cocaína por valor de cientos de miles de dólares. Me pregunto quién podría haber sido. No sé. En realidad, creo que fue Joe", ironizó Trump.

A principios de junio, el político republicano dijo que al actual mandatario se le debería probar su aptitud cognitiva y estudiar el contenido de sustancias en su sangre. "Debería hacerse un test cognitivo, y antes del debate, dentro de dos semanas, debería hacerse un test de drogas", instó.