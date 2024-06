Vocero de Milei: "Néstor Kirchner estaría orgulloso del programa económico del Gobierno"

El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, aseguró este miércoles que el exmandatario peronista Néstor Kirchner "estaría orgulloso" del Gobierno de Javier Milei.

Adorni reivindicando a Néstor Kirchner en conferencia de prensa. Ganar la batalla cultural les pareció muy complicado, así que decidieron no darla. Aguante Néstor y Cristinapic.twitter.com/sSPQ1yuH0L — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) June 19, 2024

En su habitual rueda de prensa, el portavoz de la Casa Rosada recordó al fallecido dirigente que gobernó el país entre 2003 y 2007, para destacar el programa de estabilización de las cuentas públicas de la gestión libertaria.

"Ya lo decía Néstor Carlos Kirchner: 'El equilibrio fiscal debe cuidarse'. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto".

De esa manera, Adorni ponderó las políticas de recortes en el Estado, que implicaron el cierre de ministerios y secretarías, miles de despidos y suspensión de obras de infraestructura en todo el país. "El equilibrio de las cuentas públicas tanto de la Nación como de las provincias es fundamental", manifestó.

Superávit cuestionado

En ese sentido, el vocero de Milei destacó que la administración actual logró el superávit financiero "por primera vez desde 2008", y lo hizo "durante 5 meses consecutivos, aun sin haberse aprobado el paquete fiscal de la Ley Bases", agregó.

Por eso, consideró que el impulsor del kirchnerismo, fallecido en 2010, "estaría orgulloso del gobierno del presidente Milei y del éxito del programa económico liderado por (el ministro de Economía) Luis Caputo y su equipo de notables economistas".

La frase de Adorni llamó la atención de la prensa debido a que el kirchnerismo es uno de los espacios políticos más opositores al actual gobierno. La expresidenta y viuda de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, ha sido muy crítica del "experimento anarcocapitalista" de Milei, e incluso cuestionó el superávit que dice haber alcanzado la administración libertaria, porque, en el marco de los recortes, ha dejado de cumplir obligaciones establecidas por ley.

"Escucho al presidente congratularse por el superávit fiscal. Es como no pagar el alquiler, la luz, el agua, las expensas. No tenés superávit hermano, no es cierto", manifestó a fines de abril.