"Hablan como que si fueran dueños de Venezuela": Maduro responde a comentarios de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, avanzó críticas contra el embajador de EE.UU. en Colombia, Francisco Palmieri, al considerar que emitió declaraciones que dejarían entrever aires de propiedad estadounidense sobre su país.

"Él habla como que si los gringos fueran dueños de Venezuela. […] Señor Palmieri, Gobierno de EE.UU.: si ustedes quieren petróleo de Venezuela, tienen que pagarlo al precio del mercado. El petróleo es de Venezuela, no de los gringos. Yanquis, 'go home'", dijo el mandatario este miércoles en un acto de masas celebrado en el estado Miranda (centronorte).

Empero, Maduro no descartó la posibilidad de retomar negociaciones con Washington si así lo deseara la Casa Blanca, pero aseguró que no le importaba si, finalmente, el Gobierno de EE.UU. optaba por no hacerlo.

#19Jun#Miranda#Gobierno#EleccionesVe Maduro a Francisco Palmieri: "Él habla como si los gringos fueran los dueños de Venezuela"“Si quieren petróleo de Venezuela, tienen que pagarlo a precio del mercado, el petróleo es de Venezuela no de los gringos. Yankees go home”… pic.twitter.com/Y8iGt4tR0d — Reporte Ya (@ReporteYa) June 19, 2024

¿Qué dijo Palmieri?

Más temprano, el diario venezolano El Nacional publicó una entrevista con Palmieri en la que expuso sus puntos de vista sobre las elecciones presidenciales del venidero 28 julio. En sus comentarios mostró a EE.UU. como un participante de la contienda, respaldó al ala radical de la oposición y cuestionó a las instituciones del país suramericano.

"Yo prefiero ser optimista cuando hablamos de práctica democrática porque la alternativa es dejar al país en el mismo rumbo de los últimos seis años. No. Tenemos que competir. La democracia siempre da sorpresas. No es una elección ideal, pero de verdad yo creo que vale la pena", sostuvo el funcionario al ser preguntado sobre si era optimista con las elecciones.

En la misma línea, vaticinó que los comicios tendrían "una participación masiva […] porque los mismos venezolanos, de derecha, izquierda o centro, quieren soluciones a los problemas sociales, políticos y económicos, y saben que esta es la oportunidad".

Del mismo modo, calificó de "frustrante" la supuesta manera como Maduro trataba a activistas de la oposición y aseguró que "si quieren legitimidad", tanto el presidente como "sus equipos" deben "responder" ante presuntas detenciones arbitrarias.

Empero, como el jefe de Estado venezolano, Palmieri no descartó la reanudación de los intercambios con Caracas. "Yo estuve con ellos la primera semana de abril en México. Los canales están abiertos. A fines de mayo y principios de junio hubo algo de pausa, pero últimamente hemos renovado canales para hablar y entendernos", refirió.