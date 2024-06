Vocero de Milei: Argentina no va a aportar ninguna ayuda militar a Ucrania

Manuel Adorni aseguró que su país no va a interferir "de ninguna manera en el conflicto bélico".

El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, aclaró este miércoles durante su habitual rueda de prensa que el apoyo del Gobierno de Javier Milei a Ucrania no implica que el país latinoamericano vaya a interferir "de ninguna manera" en el conflicto o vaya a aportar ayuda militar.

Argentina decide no enviar asistencia militar a Ucrania"Vamos a ofrecer ayuda humanitaria, apoyo en logística y en el desminado del territorio, pero no vamos a interferir de ninguna manera en el conflicto bélico", declaró Manuel Adorni, vocero presidencial del país sudamericano pic.twitter.com/MImjmVIDba — Sepa Más (@Sepa_mass) June 19, 2024

"No vamos a aportar ningún tipo de apoyo militar. Por supuesto que vamos a ofrecer apoyo humanitario, de logística, en términos de cuestiones humanitarias, y de lo que se denomina el desminado del territorio, pero no vamos a interferir de ninguna manera en el conflicto bélico", respondió el portavoz de la Casa Rosada sobre la posibilidad de que el Gobierno argentino envíe tanques y otros elementos bélicos a Ucrania.

Según Adorni, las acciones de la administración de Milei no pueden considerarse hostiles hacia Rusia, ya que "una actitud hostil es efectivamente cuando se aporta armamento o se involucra en el conflicto". "En este caso, la definición que hubo —por parte de Rusia— fue de desilusión, en tal caso, por el apoyo, no de hostilidad", añadió.

A finales del mes pasado, Adorni también tuvo que desmentir a Vladímir Zelenski, quien afirmó que Ucrania y Argentina trabajaban en un acuerdo para la producción de dispositivos militares. "No solo que eso no va existir, sino que además no tenemos la capacidad de que eso pase", aseguró Adorni en su momento.

El pasado jueves, el Ministro de Defensa, Luis Petri, concretó la incorporación de Argentina al Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (UDCG, por sus siglas en inglés), perteneciente a la OTAN e integrado por 54 países, para coordinar la ayuda humanitaria y militar a Ucrania.