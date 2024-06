Reforma a la educación naufraga en el Congreso de Colombia

La reforma a la educación, uno de los proyectos bandera del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se hundió en el Congreso del país suramericano.

En diálogo con periodistas, según cita Blu Radio, el presidente del Senado, Iván Name, informó que no se lograron consensos respecto al proyecto y, por tanto, no fue incluido su debate en la agenda de la sesión del jueves 20 de junio, día de la plenaria del final de legislatura, lo que resultará en el archivamiento formal de la iniciativa.

Miles de maestros se mantuvieron en protesta en la Plaza Bolívar de Bogotá exigiendo el hundimiento de esta ley. Los educadores criticaron que la iniciativa ha sido transformada por las enmiendas de la oposición en su trámite legislativo y no acoge el espíritu con que se radicó la reforma, rompiendo con los principios básicos del derecho fundamental a la educación.