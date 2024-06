Descubren que el tamaño de los senos puede influir en un proceso fisiológico vital

Un grupo de científicos de la Universidad de Southampton, en Reino Unido, sugiere que la transpiración en la zona del pecho en las mujeres depende del tamaño de sus senos, según queda patente en los resultados de su estudio, publicado a principios de este mes en la revista Experimental Physiology.

Para llevar a cabo el experimento, 22 mujeres de entre 18 y 55 años con tallas de sujetador que iban desde la más pequeña a extra grande, fueron sometidas a análisis dentro de una cámara climática a una temperatura de alrededor de 32 grados centígrados con una humedad relativa de aproximadamente el 53 %.

Todas las participantes debían cumplir algunos requisitos, como llevar una vida saludable con práctica regular de ejercicio físico durante al menos 30 minutos tres veces por semana, no padecer enfermedades musculoesqueléticas o neurológicas, no llevar implantes mamarios no haberse sometido a cirugía de revisión mamaria o mastectomía.

Para establecer la relación entre el tamaño de los pechos, la densidad de las glándulas sudoríparas y la sudoración local en la zona situada por encima y por debajo de los pezones, así como en la zona del esternón, las participantes se sometieron a 45 minutos de ejercicio en una cinta de correr en la cámara climática.

Durante el experimento, se registraron parámetros fisiológicos, como la temperatura corporal central, la frecuencia cardiaca y los gases exhalados. Aplicando análisis de correlación y regresión a los datos recogidos, los científicos descubrieron que la densidad de glándulas sudoríparas en la zona del pecho y, por consiguiente, la sudoración local de esta zona disminuía linealmente a medida que aumentaba el tamaño de los senos.

Según destacan los investigadores, los resultados del estudio tienen importantes aplicaciones y pueden ser tenidos en cuenta por los fabricantes de sujetadores deportivos a la hora de desarrollar prendas que satisfagan mejor las necesidades de las mujeres, con tallas diferentes, de tal forma que resulten más cómodos y funcionales.