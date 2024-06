Cancelan en Londres el estreno de una película con un guion escrito por IA

El estreno del primer largometraje con un guion escrito completamente por inteligencia artificial (IA) quedó cancelado después de las numerosas quejas que recibió el cine que iba a proyectar la película. 'The Last Screenwriter' iba a ser exhibida en pantalla grande en Londres la noche del domingo, pero el Prince Charles Cinema informó este martes que no procederán con el estreno.

"Los comentarios que recibimos en las últimas 24 horas, una vez que anunciamos la película, han hecho resaltar la fuerte preocupación de muchos de nuestros espectadores por el uso de la IA en lugar de un guionista, lo que pone de manifiesto un problema más amplio dentro de la industria", explicó el cine en un comunicado.

El director del filme, Peter Luisi, no se esperaba un desenlace así y comentó a The Daily Beast que la sala canceló el estreno después de recibir 200 quejas contra su obra, creada con uso de ChatGPT 4.0. El propio cineasta plantea mediante este trabajo la pregunta de cuán buena puede ser una película escrita por una IA.

Según la sinopsis, la película cuenta la historia de un exitoso guionista cuyo mundo se quiebra cuando se topa con un avanzado sistema de inteligencia artificial para escribir guiones y se da cuenta de que la tecnología "no solo iguala sus habilidades, sino que incluso lo supera en empatía y comprensión de las emociones humanas".

En opinión de Luisi, su obra fue malinterpretada por los primeros críticos. En todo caso, estará disponible gratis 'online' el 11 de julio, mientras que el estreno en un cine se hará en privado el domingo. Cuando mostró el resultado final a los actores, se quedaron "asombrados por lo bueno que es el guión" y "casi no se lo podían creer", contó.