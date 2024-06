VIDEO: Putin parte de Vietnam tras su visita de Estado

Durante el viaje, las dos naciones acordaron no formar coaliciones con terceros países que puedan dañar a la otra, según comunicó el mandatario vietnamita.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha partido de Hanói tras su visita de Estado a Vietnam.

Entre otras cosas, durante su viaje, Putin se reunió con el mandatario vietnamita, To Lam. Las dos naciones acordaron no formar coaliciones con terceros países que puedan dañar a la otra, según comunicó To Lam.

Entre los principios fundamentales de una asociación estratégica integral, el líder vietnamita mencionó la igualdad y el respeto mutuo, así como la no interferencia en los asuntos internos de cada Estado. Hanói y Moscú también aumentarán la cooperación en el campo de la defensa y la seguridad, continuó.

Por su parte, Putin enfatizó la larga historia de las relaciones entre Vietnam y Rusia desde la época de la Unión Soviética, destacando el desarrollo continuo de cooperación en los campos de la tecnología, la economía, la innovación, la banca y las finanzas. En este contexto, nombró el papel creciente de las divisas nacionales en los pagos mutuos, que en los primeros tres meses de 2024 creció hasta casi un 60 %.