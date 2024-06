Putin: "Rusia piensa en posibles cambios en su doctrina nuclear"

El líder ruso señaló que no es necesario introducir el ataque preventivo en el documento, porque "en el ataque de respuesta el enemigo sería destruido con garantía".

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha confirmado este jueves que posiblemente se harán cambios en la doctrina nuclear del país. "Estamos pensando ahora qué y cómo se podría cambiar la estrategia nuclear", dijo el mandatario en rueda de prensa de Hanói, durante su visita a Vietnam.

Además, explicó que este tema está relacionado con los "nuevos componentes" en los que trabaja el probable adversario que implican, entre otras cosas, una "reducción del umbral del uso de armas nucleares".

"En particular, se están desarrollando los dispositivos nucleares de muy pequeña potencia", continuó, agregando que la parte rusa está al tanto de que "entre los expertos de Occidente barajan la idea de que se podría utilizar estos medios de destrucción y no hay nada de malo en esto". "Puede que no sea malo, pero debemos prestarle atención ", comentó el mandatario, al asegurar que Moscú está atento.

Putin aclaró que "Rusia no necesita el ataque preventivo [en su doctrina militar], porque en el ataque de respuesta el enemigo sería destruido con garantía".