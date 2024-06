Descubren en Brasil un fósil de un pequeño reptil que vivió antes que los dinosaurios

Un fósil de un réptil que vivió antes de los dinosaurios fue encontrado en el municipio de Paraíso do Sul, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Se trata de una nueva especie de un grupo, el 'Gracilisuchidae', que hasta ahora no se había identificado en este país.

"Hasta el momento, este grupo solo era conocido a partir de tres especies, dos en China y una en Argentina. Este animal fue un predador de pequeño porte y fue encontrado en un área donde no teníamos registros de precursores de pequeños caimanes y cocodrilos", explicó el paleontólogo Rodrigo Temp Müller al portal G1.

A #descoberta do paleontólogo do @cappaufsm revela o primeiro registro brasileiro de um grupo chamado de Gracilisuchidae, o qual era conhecido apenas na Argentina e China. 🦖🦴🔗 Saiba mais em https://t.co/stYhjjb6ws e em https://t.co/IImaZEGNfS#UFSM#ciencia#paleontologiapic.twitter.com/w9k3Pk6zTg — UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (@UFSM_oficial) June 20, 2024

Müller, autor un estudio sobre este fósil, que ha sido publicado en la revista 'Scientific Reports', aseguró que el hallazgo demuestra que "los ecosistemas que precedieron al origen de los dinosaurios eran muy complejos en relación al linaje que luego dio origen a los caimanes y cocodrilos".

Similar a un felino

Antes de la aparición de los dinosaurios, los ecosistemas estaban dominados por precursores de mamíferos y reptiles de diversos linajes.

Los 'gracilisuchidae' vivieron hace entre 247 y 237 millones de años, durante el período Triásico.

En su artículo, Müller detalló que se recuperó el cráneo completo, once vértebras, una pelvis y las extremidades traseras de este ejemplar, que fue un depredador completamente terrestre de apenas un metro de largo, con patas ágiles y similar a un felino actual.

El fósil recibió el nombre de 'Parvosuchus aurelioi' -'parvus (pequeño) y 'suchus' (cocodrilo)- y rinde homenaje al paleontólogo Pedro Lucas Porcela Aurélio, que fue quien lo descubrió.

