Una ciudad española tiene un plan para acabar con todos los pisos turísticos en 5 años

Volem garantir el dret a viure a Barcelona i fer front de manera efectiva a la crisi d’habitatge que patim des de fa anys. Per aquest motiu, des de l’ajuntament, actuem:Cap pis turístic a Barcelona. Recuperarem els 10.101 actuals per habitatge per viure-hi.Millorem la norma… pic.twitter.com/WCBykoHgAk