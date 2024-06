Canciller de Perú increpa al embajador de Canadá en su propia residencia (VIDEOS)

El canciller de Perú, Javier González-Olaechea, reclamó públicamente al embajador canadiense en el país, Louis Marcotte, el comunicado que suscribió Canadá en contra de un proyecto legislativo que busca inspeccionar a las organizaciones no gubernamentales (ONG).

En plena celebración por los 80 años de relaciones entre ambas naciones, y en la propia residencia del embajador norteamericano, González-Olaechea aseveró el jueves que para ser "amigos de verdad" tiene que prevalecer el respeto.

🔴 #CancillerContraCanadá En la celebración del día de Canadá, el canciller Javier González Olaechea hizo un discurso de rechazo al comunicado de esa embajada que alertaba sobre el proyecto de ley anti-ONGs. Aquí un hilo con los fragmentos de su intervención. El canciller le dice… pic.twitter.com/ZrgaTASm00 — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) June 21, 2024

"Yo no puedo ser amigo de Pedro, si Pedro en mi casa me dice algo altisonante; me cuesta cultivar esa amistad, que profundamente aprecio, en el caso de Canadá", afirmó el canciller, para luego tildar de inoportuno el pronunciamiento conjunto de una serie de países.

Hace poco, unas 16 embajadas, entre las que sobresalen las de EE.UU. y la Unión Europea, manifestaron su preocupación por una iniciativa legislativa que apunta a las ONG y, entre otras cosas, busca fiscalizar a las que hagan "activismo político" en Perú.

🔴 #CancillerContraCanadá el Canciller Javier González Olaechea le dice al embajador de Canadá en Perú que es mejor callarse porque “la diplomacia es el arte de hablar y a veces de callar” y que él no le diría al embajador de Perú en Italia que se pronunciara sobre un proyecto… pic.twitter.com/KsHwIRSfn4 — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) June 21, 2024

Como hasta ahora la propuesta solo ha sido aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores, González-Olaechea lamentó que se refirieran a un proyecto, "ni siquiera a una ley".

"La diplomacia es el arte de hablar y a veces de callar", añadió el canciller a pocos metros de Marcotte, quien permaneció circunspecto.

Hace una semana, el jefe de la diplomacia peruana le respondió a todos los países que firmaron el comunicado conjunto. "Tienen que ser muy cautos y respetar la soberanía que tenemos, porque somos una república independiente", afirmó.