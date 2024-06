Prohíben a una periodista hacer preguntas al vocero presidencial argentino

La periodista Silvia Mercado, de Radio Jai, tiene prohibido hacer preguntas en las ruedas de prensa del portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, debido a que el Gobierno no le ha renovado su acreditación que tenía desde hace 10 años, reporta Clarín.

El 6 de junio, Mercado no pudo ingresar a la Casa Rosada por primera vez y, desde entonces, debe avisar en recepción para que un empleado la acompañe al interior del edificio, detalla el medio. Además, tiene prohibido hacer preguntas en las sesiones informativas, porque "a Radio Jai no se le renovó la acreditación por no cumplir los requisitos solicitados", indicaron las fuentes.

"Me retiraron la huella, al no renovarme la acreditación. Nadie me había avisado antes, siquiera", declaró la periodista.

Previamente, el Foro de Periodismo Argentino ya denunció que a Mercado no le renovaron su acreditación. "La falta de explicaciones oficiales vuelve a poner de relieve la necesidad de que las autoridades hagan públicos cuáles son los requisitos que un periodista debe cumplir para ser acreditado", instó la asociación.