Medios: El protegido de Macron le ha dado la espalda

El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, quien fue designado al cargo en enero por el presidente Emmanuel Macron, se aleja cada vez más del mandatario durante la campaña electoral de las elecciones legislativas anticipadas que se celebrarán a finales de junio, informó el jueves el diario Les Echos.

"El 9 de enero el presidente me nombró [al cargo], el 30 de junio me gustaría que los franceses me eligieran", dijo Attal en declaraciones citadas por el medio. "En pequeños toques cada vez más visibles, Gabriel Attal muestra su autonomía y marca sus diferencias con Emmanuel Macron en esta campaña", señala el periódico al respecto.

Además, la semana pasada en una rueda de prensa Attal se autocalificó como un primer ministro "libre". "Solo en el escenario. Como único líder de campaña. En la mayoría de los clips, ni una imagen de Emmanuel Macron. No más que en el programa electoral. En la inauguración, bajo el lema 'Juntos por la República', el retrato de Gabriel Attal", describió el diario sobre el evento informativo.

Asimismo, el jefe del Gobierno calificó los próximos comicios como "un antes y un después" en las prácticas del poder y de las instituciones, que, según Les Echos, son "precisamente dos puntos por los que Emmanuel Macron ha sido muy criticado internamente".