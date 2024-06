Nigel Farage: "Si pinchan al oso ruso con un palo, no se sorprendan si responde"

"No me culpen por decir la verdad", declaró el político británico.

El líder del partido británico Reform UK, Nigel Farage, ha respondido en un artículo para The Telegraph a las críticas por sus declaraciones de que Occidente provocó el conflicto en Ucrania.

"No me culpen por decir la verdad", declaró, agregando que "afrontar los errores del pasado debe ser el primer paso hacia el futuro pacífico que todos deseamos".

"Como he dejado claro en múltiples ocasiones desde entonces, si pinchan al oso ruso con un palo, no se sorprendan si responde. Y si no tienen ni los medios ni la voluntad política para enfrentarse a él, pinchar a un oso no es obviamente una buena política exterior", destacó.

El político señaló que no es y "nunca ha sido un apologista o partidario" del presidente ruso, Vladímir Putin, pero lo que viene "diciendo desde hace 10 años es que Occidente le ha hecho el juego a Putin, dándole la excusa para hacer lo que quería hacer de todos modos".

Previamente, en una entrevista con la BBC, Farage expresó que la expansión de la OTAN hacia el este le dio a Rusia una "razón" para iniciar la operación especial militar, declaración que desató una ola de críticas en el Reino Unido. "Eso lo incapacita para cualquier cargo político en nuestro país, y mucho menos para dirigir un partido serio en el Parlamento", indicó el secretario de Defensa del Gabinete en la sombra del Reino Unido, John Healey.