Reportan que Netanyahu gritó a un ministro durante una reunión del Gabinete

"No estoy dispuesto a que los ministros amenacen al primer ministro y no aceptaré algo así", subrayó.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, gritó al ministro de Desarrollo del Néguev y Galilea y Resiliencia Nacional, Yitzhak Wasserlauf, durante una reunión del Gabinete, reporta Ynet.

"He oído que no está de acuerdo con los nombramientos políticos del director del proyecto del norte y que amenaza con no votar en el Gobierno", habría dicho Netanyahu, señalando que esa postura "no es aceptable". "No estoy dispuesto a que los ministros amenacen al primer ministro y no aceptaré algo así", subrayó.

En respuesta, Wasserlauf, un legislador de extrema derecha, habría dicho a Netanyahu que tiene "mucho que decir". "Pero como le respeto, señor primer ministro, no abriré la boca en este foro y se lo diré en persona", indicó.

The Times of Israel detalla que, poco antes de enfrentarse verbalmente a Wasserlauf, Netanyahu anunció el nombramiento de Yiftach Ron-Tal al frente de la Autoridad de Tekuma en el sur y de Eliezer Marom como responsable de la rehabilitación de las comunidades del norte afectadas en los combates con Hezbolá, un cargo que en principio iba a recaer en Avi Cohen-Scali.

Wasserlauf fue uno de los múltiples legisladores que protestaron por los retrasos en el nombramiento de Cohen-Scali.