La UE crea un vacío legal para eludir el veto de Hungría sobre el uso de activos rusos

La Unión Europea (UE) ha ideado un vacío legal para eludir el veto de Hungría a la compra de armas para Ucrania utilizando las ganancias de los activos congelados de Rusia. El alto representante del bloque para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este lunes que presentará una propuesta sobre cómo evitar que cualquier país miembro bloquee el uso de los recursos financieros rusos.

"Tenemos un procedimiento legal para evitar cualquier tipo de bloqueo", explicó el alto cargo antes de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo, citado por Reuters.

Borrell advirtió a Financial Times que el método será "complicado, como cualquier decisión legal", pero debería funcionar para eludir el veto de Hungría. Según él, Budapest, que anteriormente rechazó la propuesta de utilizar activos rusos, "no debería participar en la decisión sobre [su] uso".

Plan para eludir el veto húngaro

El funcionario indicó que la UE había propuesto previamente a Hungría un esquema similar al acordado entre el país centroeuropeo y la OTAN en junio. "Le propusimos a Hungría: su dinero no se utilizará de ninguna manera para apoyar a Ucrania. No solo para [comprar] armas letales, sino para nada en absoluto. Toma tu dinero, no quiero usarlo", explicó Borrell. Sin embargo, Hungría se negó. "Incluso si se les ofrece no ser parte del equipo y no usar su dinero para ayudar a Ucrania […] esto no es suficiente [para ellos]", se lamentó.

Por otra parte, el mecanismo también garantizará la concesión de un préstamo de 50.000 millones de dólares al régimen de Kiev por parte de los países del G7, para cuyo reembolso planean utilizar los ingresos de los activos rusos bloqueados.

La propuesta será discutida por los países miembros este 24 de junio. Asimismo, Borrell adelantó que la UE recibirá la próxima semana el primer tramo de beneficios de los activos congelados de Moscú, que se destinarán para asistir a Ucrania.