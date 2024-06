"Se reían al golpearme": habla el palestino atado por las FDI al capó de un auto militar

Mujahid Raed Abbadi, el palestino al que soldados israelíes ataron al capó de un vehículo militar estando herido, contó a Middle East Eye que el día de los hechos, ocurridos el pasado fin de semana, él y sus primos y amigos fueron tiroteados por soldados israelíes frente a su casa en Yenín. Todos resultaron heridos, pero los efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel continuaron su agresión contra Abbadi, de 24 años, con una crueldad especial. Los soldados lo ataron horizontalmente al capó del vehículo y se pusieron en marcha. Las imágenes causaron indignación internacional.

قوات الاحتلال تنكل بشاب فلسطيني في #جنين بربطه على مقدمة آلية عسكرية#حرب_غزةpic.twitter.com/Oor9G1r66N — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2024

"Los vi enfrente de mí, por lo que simplemente quise alejarme e ir a casa. Luego [las FDI] empezaron a disparar intensivamente, hiriendo a mis primos y a mí", dijo. "Me dispararon en la mano y caí detrás del vehículo militar que estacionaron enfrente de nuestra casa. Cuando caí al suelo, otra bala me atravesó una de las piernas", contó desde un hospital de Yenín.

"They laughed while they beat me."Mujahid Raed Abbadi, 24-year-old Palestinian man who was shot and strapped to an Israeli security vehicle as it passes through a narrow alley in the West Bank city of Jenin, recounted the moments he was detained by the Israeli forces.Abbadi… pic.twitter.com/gBvaIwF0Sn — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 24, 2024

"Cuando los soldados se acercaron, me pisaron la cabeza. Me pisaron la cabeza mientras estaba herido. Me golpearon en la cara, me patearon, me golpearon en la herida de la pierna y me torcieron la mano herida. Tenía todos los huesos rotos, me rompieron todos los huesos de la pierna y de la mano, y estaban riéndose.

"Mientras me golpeaban se divertían"

"Dos soldados me agarraron de la manos y otros dos de los pies, y empezaron a agitarme hacia atrás y hacia adelante y luego me arrojaron sobre el capó del vehículo, pero me caí al suelo. Me agarraron otra vez y me arrojaron al 'jeep' una vez más, y ni puedo describir la temperatura del capó del vehículo", recordó el joven.

Los médicos ortopédicos del Hospital Ibn Sina de Yenín sometieron a Abbadi a una cirugía para estabilizar las fracturas externamente, pero el joven aún necesitará otra operación para una fijación interna de los huesos en una fecha posterior.