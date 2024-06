"Era un periodista del poder": escándalo por el presunto acoso sexual que sacude a la prensa en Argentina

El periodista argentino Pedro Brieger, un reconocido especialista en información internacional, quedó envuelto en un escándalo luego de que otro colega publicara una investigación en la que se lo acusa de cinco presuntos casos de acoso sexual.

La noticia comenzó a recorrer las redes sociales durante el fin de semana, ya que el periodista Alejandro Alfie reveló que, a fines del año pasado, una excompañera de Brieger lo contactó para contarle que había sido una de sus víctimas.

Se trata de la periodista Cecilia Guardati, quien le explicó que en 2008 compartió con Brieger la cobertura de una gira que realizó la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Muchos no encuentran el segundo caso de periodista que acusa a Pedro Brieger, así que acá va de nuevo: la periodista Cecilia Guardati, por entonces periodista de Télam, en el año 2008 fue a cubrir a Túnez la gira de la presidenta Cristina Kirchner. (Sigue ⬇️) — Alejandro Alfie (@alejandroalfie) June 23, 2024

"Nos avisaron de Presidencia que iba a hablar Cristina Kirchner, después de la cena. Brieger me dijo que no podía ir y me pidió que le pase el audio cuando volviera de ese encuentro. Como colega, yo no tenía ningún problema, así que al volver de la conferencia [...] recibo otro mensaje de Brieger, pidiéndome si podía llevarle el audio a su habitación", afirmó la periodista, al advertir que, en ese tipo de viajes, los cuartos suelen transformarse en oficinas.

"Jamás me imaginé lo que iba a pasar después ahí. Al llegar a su habitación, veo que tenía la puerta entreabierta. Entonces, ingresé y me lo encuentro a Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, hablándome y tapándose con una sábana masturbándose mientras me hablaba. Yo me fui inmediatamente y nunca más le volví a hablar", recordó.

Una querida colega me cuenta sobre este ser nefasto. Me pone la piel de pollo. Ganas de llorar. Una cadena de mujeres llora en privado, víctimas que no se animan a hacerlo público pero sienten que la revelación las ayuda a respirar. No me lo crucé pero las escucho y abrazo — Analia Argento (@analiaargento) June 23, 2024

Guardati trabajaba en Télam, la agencia estatal de noticias, y les contó a sus compañeros lo que había ocurrido con Brieger, pero decidió no presentar ninguna denuncia judicial.

"Me comentaba mi entorno de colegas que era un periodista del poder, que tenía vínculos políticos, ¿para qué meterme en esa situación, viviendo afuera?", dijo la periodista, ya que en ese momento vivía en España.

Muchas mujeres denunciando al periodista Pedro Brieger por abusos y acosos sexuales. Los primeros testimonios los presentó @alejandroalfie en esta red.A partir de allí, aparecieron nuevos testimonios.Por vidas libres de violencia. pic.twitter.com/3iNXHdBwf5 — Sandra Miguez (@sandramiguez) June 23, 2024

Historias

A partir de este testimonio, Alfie comenzó a investigar y encontró otros cuatro casos ocurridos entre 1994 y 2019, aunque ninguno llegó a instancias judiciales porque las víctimas tuvieron miedo a represalias o a la exposición mediática, o simplemente porque no sabían el procedimiento.

Por ejemplo, la periodista Agustina Kampfer contó que sufrió situaciones de acoso por parte de Brieger cuando él era su maestro, ya que le miraba de manera insistente la entrepierna y los pechos, y la detenía para decirle al oído frases como "qué linda que estás", o "qué bien que te queda lo que tenés puesto".

Colegas: estamos para lo que necesiten. Abrazo y fuerza. pic.twitter.com/ouwy7vFHjm — Periodistas Argentinas (@PeriodistasdArg) June 23, 2024

Otra de sus alumnas, que prefirió mantener el anonimato, explicó que Brieger se masturbó mientras ella lo entrevistaba en una radio.

"Había gente cerca, que podía pasar por ahí, pero no le importaba nada. Ya me había hecho previamente comentarios muy desubicados [...]. Después de eso no volví a hablar con él", dijo.

En 2019, Brieger tuvo a una columnista de género en su programa radial a la que también presuntamente acosó a través de mensajes de WhatsApp, por lo que ella decidió renunciar solo seis meses después de haber comenzado a trabajar con él.

Yo siempre lo admire a Pedro Brieger pero se me vino abajo la imagen cuando una compañera de la facu de cs política me dijo que se sentía acosada por él. Supongo era un secreto a voces como tantos otros casos. — Tana 💚🧡 (@OrianaDiBenedet) June 23, 2024

Una secretaria de la Universidad de Belgrano también lo acusó de haberle realizado llamadas obscenas cuando él era docente, por lo que fue despedido.

Después de que Alfie publicó la información, comenzaron a multiplicarse las denuncias de otras mujeres que publicaron sus historias en redes sociales, así como la solidaridad de periodistas con las víctimas.

"En el medio se sabía lo de Brieger. También es verdad que las víctimas tenían miedo y no querían dar sus nombres lo que complicaba la denuncia pública", afirmó, por ejemplo, la periodista Romina Manguel.

Defensa

Brieger, de 68 años, negó las acusaciones de manera tajante y amenazó a Alfie y a quienes lo señalan con demandarlos judicialmente.

"Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista […]. Entiendo que tengan que desviar la información hacia cualquier barbaridad para tapar la inseguridad y la economía del Gobierno", señaló al sugerir una intencionalidad política.

"Te adelanto que de persistir en la difamación, tendré que recurrir a un abogado para denunciar a tus fuentes y a vos y reclamarle me indemnicen los perjuicios que me generen por difundir acusaciones falsas de semejante gravedad", agregó.