Netanyahu arremete otra vez contra EE.UU. por la "dramática caída" en los envíos de armas

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, volvió a criticar a EE.UU. por supuestamente retener los envíos de armas. Durante la reunión semanal de su Gabinete este 23 de junio, el líder israelí manifestó que decidió hacer público el problema difundiendo un video la semana pasada, después de cuatro meses de intentos de resolver la situación en privado. De acuerdo con Netanyahu, en los últimos cuatro meses se ha estado registrando una "caída dramática" en el suministro de armas estadounidenses a Israel.

"Durante muchas semanas hemos apelado a nuestros amigos estadounidenses para que aceleraran los envíos. Lo hicimos una y otra vez. Lo hicimos en los niveles superiores y en todos los niveles, y quiero enfatizar: lo hicimos en cámaras privadas. Recibimos todo tipo de explicaciones, pero no obtuvimos una cosa: la situación básica no cambió", cita al primer ministro The Times of Israel.

En este sentido, Netanyahu agregó que Israel sí recibió "algunos artículos" de armamento estadounidense que "llegaron poco a poco"; no obstante, "la mayor parte del armamento quedó en demora". El primer ministro no especificó de qué tipo armas se trata.

Al mismo tiempo, una fuente familiarizada con el asunto le comunicó al medio que los envíos de armamento estadounidense a Israel no se han detenido, sino que se cancelaron los procedimientos de emergencia que los aceleraban anteriormente, ya que la Administración Biden "sigue preocupada por que Israel desencadene una guerra regional".

Respuesta de la Casa Blanca

Desde Washington han negado en repetidas ocasiones las acusaciones de Netanyahu, alegando que el suministro de armas al Ejército israelí continúa al ritmo habitual, con la excepción de un envío de bombas pesadas que fue cancelado ante las preocupaciones de que Israel podría lanzarlas sobre la ciudad gazatí de Rafa.

"Hemos dejado clara nuestra posición al respecto en repetidas ocasiones y no vamos a seguir respondiendo a las declaraciones políticas del primer ministro [Netanyahu]", cita el medio a un funcionario de la Casa Blanca, quien agregó que esta semana están planeadas "consultas constructivas" al respecto con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en Washington.