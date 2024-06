Macron: Francia no enviará sus tropas para combatir en Ucrania "mañana"

Las FF.AA. de Francia, en un futuro próximo, no participarán en el conflicto en el territorio de Ucrania, afirmó el presidente galo, Emmanuel Macron, durante el pódcast Génération Do It Yourself que este lunes citó la agencia AFP.

Durante su intervención, Macron comentó las preocupaciones de un ciudadano francés que "tenía miedo" de que el conflicto en torno a Ucrania se extienda o incluso llegue hasta el territorio de Francia.

"Lo entiendo muy bien y creo que no está solo", respondió el presidente. "No creo que vaya a haber una guerra en nuestro suelo, quiero tranquilizarlo, ni que vayamos a atacar mañana en suelo ucraniano, quiero tranquilizarlo también", añadió en este sentido.

El líder francés hizo estos comentarios mientras su país va por la recta final para las elecciones legislativas anticipadas, previstas para el 30 de junio y el 7 de julio, que se celebrarán tras la decisión presidencial de disolver la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento.

Y mientras, Macron, en repetidas ocaciones, hacía declaraciones sobre el posible envío de sus tropas terrestres a Ucrania, el presidente del partido francés de extrema derecha, Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), Jordan Bardella, afirmó que su "línea roja es muy clara: el envío de tropas [francesas] a suelo ucraniano". El partido RN actualmente lidera los sondeos.