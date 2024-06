Suiza representará intereses de México en Ecuador y viceversa tras ruptura de relaciones

Suiza representará los intereses de México en Ecuador y viceversa tras la ruptura de las relaciones entre los dos países latinoamericanos, el pasado mes de abril, después de que la fuerza pública ecuatoriana asaltara la Embajada mexicana en Quito, donde detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en el lugar y gozaba de asilo político en el momento de su aprehensión.

"Suiza, gracias a su tradición de buenos oficios, asume el mandato de potencia protectora, representando los intereses de México ante Ecuador y de Ecuador ante México", informó el ministro de Asuntos Exteriores de la Confederación Suiza, Ignazio Cassis.

Los acuerdos correspondientes se firmaron el 15 de junio en Bürgenstock con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena; y este lunes con la embajadora del Ecuador en Berna, Verónica Bustamante. Esto se hizo a solicitud de ambos gobiernos latinoamericanos.

Canales

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza indicó que el pasado 7 de junio de 2024, el Consejo Federal del país europeo "dio luz verde a la firma del acuerdo sobre los mandatos de potencia protectora para México y Ecuador".

"Al asumir este papel, Suiza garantiza que los canales diplomáticos y consulares entre ambos países permanezcan abiertos", señaló.

En consonancia, la Cancillería de Ecuador detalló que "Suiza protegerá los intereses diplomáticos del Ecuador en México", con base en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas; y, además, "el acuerdo permitirá mantener la atención consular para los ciudadanos ecuatorianos en territorio mexicano", en función de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

El pasado 18 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el documento firmado con Suiza "no busca una solicitud de mediación sobre los diferendos" que mantienen ambos países.

Asimismo, recordó que como lo expresó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ese país no contempla restablecer relaciones si Ecuador no ofrece una disculpa pública e incondicional al más alto nivel. "Ecuador debe comprometerse de la misma manera a la no repetición de estos actos y a respetar el derecho de asilo conforme lo establece el derecho internacional", dice el comunicado.

El 'impasse' llegó hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ), luego de que México presentara una denuncia contra Ecuador y Quito respondiera con una contradenuncia posteriormente.

El pasado 23 de mayo, la CIJ decidió que no dictará "medidas provisionales" contra Ecuador, como lo solicitó México en su demanda. No obstante, aún queda pendiente la sentencia definitiva del caso.