Gigantes discográficos demandan a empresas de IA

Un grupo de estudios discográficos, entre ellos Sony Music, Universal Music y Warner Records, han demandado este lunes a las empresas de inteligencia artificial (IA) Suno y Udio, acusándolas de cometer infracciones masivas de derechos de autor.

Los grandes sellos de la industria de la música acusaron a ambas compañías de copiar sin permiso sus grabaciones para entrenar a sus sistemas de IA y crear música que "competirá directamente" con el trabajo de artistas humanos, "lo devaluará y, en última instancia, lo acallará", según indican las demandas federales presentadas contra Udio en Nueva York y Suno en Massachusetts.

En los documentos presentados se explica que los usuarios de Suno y Udio han sido capaces de recrear elementos de canciones populares como 'My Girl', de The Temptations, 'All I Want for Christmas Is You', de Mariah Carey, o 'I Got You (I Feel Good)', de James Brown. Asimismo, se subraya que, con la IA de estas empresas, se podrían generar voces "indistinguibles" de músicos como Michael Jackson, Bruce Springsteen o el grupo ABBA.

Los estudios acusaron a Suno de copiar 662 canciones y a Udio de copiar 1.670, además solicitaron a los tribunales una indemnización de hasta 150.000 dólares por cada tema supuestamente copiado por los demandados.

Por su parte, el director ejecutivo de Suno, Mikey Shulman, aseguró que la tecnología de su empresa "es transformadora" y está diseñada para generar "productos completamente nuevos, no para memorizar y regurgitar contenidos preexistentes", declaró en un comunicado enviado por correo electrónico a The Washington Post. "En lugar de entablar un debate de buena fe, han vuelto a su viejo manual de abogados", comentó sobre las demandas.