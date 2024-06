Un hombre denuncia que una montaña rusa lo dejó cuadripléjico

Una pareja demandó a un parque de diversiones de Carolina del Sur, EE.UU., por las lesiones que el hombre sufrió al subir a la montaña rusa. Según expresaron, el juego le provocó daños en la médula espinal que lo dejaron cuadripléjico, publicaron medios locales.

Kul Sannyashi y su esposa Gangia Adhikari presentaron el 20 de junio sendas demandas contra el parque Family Kingdom por el hecho, que ocurrió el 23 de julio de 2021. Ese día asistieron al predio y subieron a una antigua montaña rusa de madera, inaugurada en 1966, que debió ser reconstruida tras el paso del huracán Hugo en 1989.

La demanda de la víctima detalla que debió ser sometido a cirugías y costosos tratamientos médicos, hospitalizaciones y cuidados intensivos por largos períodos. Además, requiere de asistencia de enfermería y asistencia durante las 24 horas, sufre dolor extremo, angustia mental y depresión por sus heridas permanentes.

Por eso, Sannyashi pretende una compensación económica que responda a su estado, a la imposibilidad de atender sus "asuntos y deberes regulares" y a su incapacidad para generar ganancias.

La demanda de la esposa

Adhikari acusa al parque de negligencia, falta de cuidado, de no operar las atracciones de manera segura y de no advertir a los visitantes sobre "peligros latentes". También afirma que no se tomó ningún recaudo para hacer que la montaña rusa sea segura y que se alentaba a utilizarla pese a que podía causar lesiones graves.

Por su parte, el abogado Morgan Martin, cuya firma representa a la pareja, expresó que hay numerosas críticas a la montaña rusa por ser "violenta y ruda" y aseguró que la acusación apunta a que "se llega bien y se sale cuadripléjico". "Es un día triste, triste para ese joven, que está en una condición horrible", concluyó.