Condenan a 30 años al hombre que mató a su hermana y su sobrino en Uruguay

La Justicia de Uruguay condenó a Jorge Daniel Lara Ríos por el homicidio de su hermana Giuliana y el hijo de esta, Mateo Valentín, que conmovió al país sudamericano en febrero del 2023.

Según los medios locales, un tribunal de la ciudad de Paysandú sentenció a Lara Ríos a 30 años de prisión y 15 años de medidas de seguridad eliminativa. Se trata de una de las penas más altas previstas en el Código Penal uruguayo, dada la "peligrosidad" del condenado.

Giuliana Lara tenía 27 años cuando fue asesinada y su hijo 8. Los cuerpos fueron hallados días después de consumado el crimen en una playa de Paysandú, en medio de la maleza.

Las investigaciones condujeron de inmediato a Lara Ríos, quien vivía en la misma casa y fue visto en la moto de su hermana horas después de conocerse su desaparición. Si bien el hombre fue detenido, el juicio por el caso no comenzó hasta fines de mayo de este año.

De acuerdo con los reportes, Lara apuñaló a su hermana en el pecho hasta matarla, luego salió con su sobrino a buscar un lugar donde deshacerse de los restos, regresó a la casa con el niño y lo asesinó. Posteriormente, desmembró los cadáveres y los dividió en varias bolsas de residuos para dejarlos en un descampado, donde les prendió fuego.

Los testigos del caso afirman que la convivencia entre los hermanos "no era buena" y que Lara Ríos "rompía las cosas que Giuliana se compraba o tenía". Por su parte, la hermana de la víctima lamentó que el agresor no demostrara ningún remordimiento tras lo sucedido y cuestionó a las autoridades por no profundizar en el caso, puesto que creen que el sujeto no actuó solo.