Macron: La victoria de cualquiera de los extremos políticos en Francia desataría una "guerra civil"

"Un presidente de la República no debería decir eso", respondió Jordan Bardella, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró este lunes en el pódcast 'Generation Do It Yourself' que los programas de gobierno del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) y de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular, que incluye al partido La Francia insumisa, conducirían a una "guerra civil" en Francia.

El jefe de Estado afirmó que la "respuesta de la extrema derecha" para hacer frente a los temores sobre la delincuencia y la inmigración se basan en la "estigmatización o la división", "porque remite a la gente a una religión o a un origen, por eso divide y empuja a la guerra civil". Del mismo modo, señaló que La Francia insumisa propone una forma de "comunitarismo un poco electoralista, pero detrás de ello también hay una guerra civil, porque en primer lugar remite a las personas exclusivamente a su afiliación o religión o comunidad".

"Creo que es un peligro, y por eso creo que tanto Agrupación Nacional como La Francia insumisa responden a problemas reales (..), enfados reales, ansiedades reales, las de quien dice 'no están respondiendo a mi problema de seguridad'" o de quien dice "'no soy reconocido ni protegido porque soy musulmán'", pero "en mi opinión, responden mal (...), aumentando los conflictos y la guerra civil", aseveró el mandatario.

Respuesta de los políticos aludidos

Cuando el canal M6 TV le pidió responder a los comentarios de Macron, el presidente de RN, Jordan Bardella, señaló: "Un presidente de la República no debería decir eso". Bardella es considerado un posible primer ministro si su partido obtiene el suficiente número de votos en las próximas elecciones legislativas.

Del 6 al 9 de junio se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo. En Francia, el partido de Emmanuel Macron obtuvo menos de la mitad de votos que Agrupación Nacional, que consiguió el apoyo de más de 31 % de los votantes . En respuesta a esos resultados, Macron disolvió la Asamblea Nacional francesa y convocó comicios legislativos anticipados . La primera vuelta se celebrará el 30 de junio y la segunda, el 7 de julio.

En ese contexto, Bardella reveló su intención de obtener la mayoría de votos necesaria para que su partido detente el cargo de primer ministro del país. "Necesito una mayoría absoluta", declaró el político de extrema derecha. "No quiero ser el asistente del presidente", añadió. Actualmente, su partido lidera los sondeos.

Por su parte, el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, también condenó los comentarios de Macron en una entrevista con France 2 TV, diciendo que eran las propias políticas de Macron las que estaban provocando disturbios civiles. Mencionó en particular la crisis en Nueva Caledonia y el encarcelamiento en la Francia continental de varios dirigentes canacos. "La guerra civil, por el momento, fue él quien la inició en Nueva Caledonia, deportando a una colonia penal en Francia a las personas que se había llevado de allí y que fueron arrestadas", criticó.

"Él, para encender el fuego, siempre está ahí", sentenció Mélenchon. "Girar la lengua siete veces en la boca es un viejo consejo que me gustaría transmitirle", concluyó el político izquierdista.