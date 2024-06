López Obrador revela cuánto ganará de pensión mensual cuando termine su mandato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que, una vez que termine su Gobierno el próximo 1 de octubre, ganará una pensión mensual de entre 25.000 y 30.000 pesos (1.390 y 1.660 dólares).

"Tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros, eso me apoya", agregó durante una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de cómo será su vida cuando deje el poder.

En ese sentido, explicó que su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, es quien maneja la economía de ambos, pero consideró que su pensión será suficiente, ya que se mudará a la ciudad de Palenque, en el estado de Chiapas, que es barata para vivir.

.@lopezobrador_ fue cuestionado sobre sus trámites de jubilación y el monto de su pensión. Esto respondió:"Ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE, va a ser como de 25 a 30 mil pesos mensuales. Tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros", dijo AMLO. pic.twitter.com/JwEZWo0bLZ — Animal Político (@Pajaropolitico) June 25, 2024

López Obrador estará solo ahí, ya que Gutiérrez Müller seguirá con el trabajo de investigadora académica que realiza en la Universidad de Puebla.

"Lo que recibimos por los derechos de autor ya decidí que son para ella y para Jesús (su hijo menor). Voy a gastar muy poco, ni modo que voy a andar con traje en Palenque, voy a estar muy cómodo con mis huaraches que me regalan de Oaxaca y la ropa normal", dijo.

El mandatario aprovechó para solicitarle a los ciudadanos que no se acerquen a su casa porque su retiro va a ser total.

"Nomás pedirle a la gente que me cuiden no estando ahí porque me va a dar mucha pena que lleguen, que les urge, que me necesitan. Me va a partir el alma, pero es que si abro la puerta ya no la voy a poder cerrar", explicó.

Despedida

También subrayó que, en cuanto le entregué la banda presidencial a su sucesora, Claudia Sheinbaum, no volverá a hablar de política, ni le dará consejos porque no los va a necesitar.

"La presidenta electa es giganta. Ahora sí estamos hablando bastante. En las giras aprovechamos para hablar porque, ya terminando, entregando la banda, me voy a Palenque, y pues ya no quiero nada, y ella va a poder sin ningún problema, porque está muy preparada, va a ser una muy buena presidenta", dijo.

Sólo haría una excepción a su retiro, afirmó, si se presentara "una situación gravísima" en México, como "una invasión o una guerra", lo cual descartó por completo.

"Si (Sheinbaum) me pide que ayude en algo, ayudo. Ahora sí que la patria es primero. Ella sabe que tengo esta decisión tomada, que considero es lo mejor. Lo he dicho una y mil veces: soy partidario del voto efectivo y la no reelección. No aspiro a ser jefe máximo, ni caudillo", señaló.

López Obrador anticipó que el 30 de septiembre ofrecerá la última conferencia de prensa de su Gobierno, y que después de un par de preguntas va a festejar.

"Estoy a punto de decir: 'misión cumplida' (…) Vamos a despedirnos, va a ser fiestón, se van preparando", les dijo a los reporteros, a quienes incluso les adelantó que ese día habrá chocolate, café y antojitos mexicanos como tortas de lechón y chilaquiles, tamales, cochinita pibil, tlacoyos y tlayudas.

