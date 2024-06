Biden podría indultar a veteranos militares condenados por mantener relaciones homosexuales

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea indultar a cientos de veteranos condenados por el Ejército en virtud de una ley en desuso que prohibía mantener relaciones homosexuales entre miembros de la institución.

De acuerdo con tres funcionarios estadounidenses que hablaron con CNN, la decisión será anunciada por Biden este miércoles y beneficiaría a unas 2.000 personas llevadas a juicio bajo el artículo 125 del antiguo Código Uniforme de Justicia Militar, que permaneció vigente entre 1951 y 2013.

De este modo, el perdón presidencial ayudaría a los interesados a limpiar sus antecedentes y les permitiría recibir los beneficios de veteranos retenidos. Cabe señalar que si bien también se aplica a quienes fueron condenados por intentar cometer esos actos, no se indultará a quienes hayan sido penalizados por actos de violación.

Según explicó uno de los funcionarios consultados, una vez se confirme la noticia, los interesados deberán completar una solicitud en línea, que se enviará a su departamento de servicio militar, el cual revisará el historial de servicio de cada individuo y determinará su elegibilidad. Luego de la emisión de un certificado de perdón, se tendrá que solicitar a la junta correccional del respectivo departamento militar que se corrijan los registros militares.

Ejército incluyente

La prohibición militar de mantener sexo consensuado entre homosexuales fue reescrita por el Congreso en 2013, dos años después de que el entonces presidente Barack Obama derogara la política militar 'Don't ask, don't tell' ('No preguntes, no digas'), que prohibía a cualquier homosexual o bisexual de las Fuerzas Armadas de EE.UU. revelar su orientación sexual o hablar de sus relaciones mientras estuviese vinculado al servicio.

Los uniformados que fueron sometidos a un consejo de guerra por dichas prácticas, generalmente recibieron la baja del Ejército por mala conducta, un estatus que los hizo inelegibles para beneficios tales como pensiones, subsidios educativos y préstamos hipotecarios de la Administración de Veteranos.

El Pentágono inició el año pasado una revisión de los antecedentes de los veteranos que fueron dados de baja debido a su orientación sexual –y que creen que fueron víctimas de un error o una injusticia– con el propósito de que puedan solicitar la corrección de sus registros militares. Entretanto, legisladores republicanos consideran que el enfoque del Departamento de Defensa, en temas como la orientación sexual y la raza, está contribuyendo a una crisis de reclutamiento y disminuyendo la preparación de los militares para defender el país.