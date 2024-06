La Fuerza Aérea de EE.UU. despide al principal director del programa de misiles

La Fuerza Aérea de EE.UU. destituyó este lunes al coronel Charles Clegg, quien desempeñaba como jefe de su problemático programa de construcción del futuro misil balístico intercontinental Sentinel, debido a una "pérdida de confianza" y "porque no siguió los procedimientos organizativos", cita Bloomberg un comunicado del departamento militar.

La destitución ocurre meses después de que el precio del proyecto se disparó al menos un 37 % a un estimado de 131.000 millones de dólares. Estos sobrecostos incluso pusieron en peligro la sobrevivencia del proyecto del misil balístico intercontinental de próxima generación LGM-35A Sentinel, desarrollado por el gigante de la industria de defensa estadounidense Northrop Grumman.

No obstante, desde la Fuerza Aérea, que opera todos los activos nucleares del país, apuntaron que el cese del jefe del proyecto Sentinel "no está directamente relacionado" con una revisión en curso del costo cada vez mayor del programa del misil, que fue ordenada por el Congreso de EE.UU. Clegg empezó a administrar el programa de desarrollo del Sentinel en 2022. La portavoz de la Fuerza Aérea, Ann Stefanek, indicó que el coronel no hizo comentarios sobre su destitución.

Se planea que el programa Sentinel reemplace al misil balístico intercontinental LGM-30G Minuteman III de la Fuerza Aérea, que data de la era de la Guerra Fría, como parte de la tríada nuclear de Estados Unidos.