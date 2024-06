Macron se ha vuelto "tóxico" hasta para sus aliados más cercanos

El "comportamiento errático" de un presidente "profundamente impopular" hizo que los candidatos de su propio partido optaron por no usar la imagen de Macron en sus carteles o volantes de campaña.

El presidente francés, Emmanuel Macron, con sus declaraciones y "comportamiento errático" está complicando la vida política de sus aliados más cercanos, por lo que estos se están distanciando de la "marca tóxica" del presidente, informó Bloomberg con referencia a sus fuentes entre los funcionarios franceses.

Al día siguiente de que el líder galo disolviera la Asamblea Nacional francesa y convocara comicios legislativos anticipados tras sufrir una derrota aplastante en las elecciones al Parlamento Europeo ante el partido francés de extrema derecha, Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), se celebró una reunión de emergencia de los jefes de comunicación del Elíseo, donde discutieron cómo gestionar a un presidente "profundamente impopular", dijeron a la agencia tres personas que asistieron a dicho encuentro.

Con base a encuestas a su disposición, que muestran que la ventaja del partido Agrupación Nacional está aumentando, decidieron que los candidatos del partido Renacimiento, de Macron, no deberían alinearse públicamente con el presidente para conservar sus escaños, ya que "se temía que su marca fuera tóxica".

De este modo, la mayoría de los candidatos progubernamentales no usaron la imagen del presidente galo en sus carteles o volantes de campaña en vísperas de los comicios legislativos anticipados que se celebrarán el 30 de junio y el 7 de julio.

El medio señala que hasta los aliados más leales del mandatario, siendo figuras políticas de peso, — el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, el ministro de Interior, Gérald Darmanin y el primer ministro, Gabriel Attal— están "manteniendo la distancia" con Macron, quien esta semana en un pódcast declaró que los programas de gobierno del partido de extrema derecha Agrupación Nacional y de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular podrían conducir a una "guerra civil" en Francia.

Las repetidas veces que Macron no descartó el envío de las tropas terrestres para luchar en el conflicto en torno a Ucrania asustaron a la sociedad francesa hasta tal punto que, en el mismo pódcast, el presidente tuvo que responder a la pregunta de un ciudadano francés que "tenía miedo" de que la guerra se extendiera o incluso llegue hasta el territorio de Francia. "Lo entiendo muy bien y creo que no está solo", respondió el presidente, al apresurarse a asegurarle al hombre que Francia no atacará "mañana en suelo ucraniano".